Diego Sánchez: "Tocó sufrir para llegar a la final"

Futbol, Coquimbo Unido vs Colo Colo. Fecha 4, Copa de la Liga 2026. El jugador de Coquimbo Unido Diego Sanchez, es fotografiado durante un partido grupo A copa de la liga disputado en el estadio Francisco Sanchez Rumoroso en Coquimbo, - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 13 Jul. (ATON) -

El golero de Coquimbo fue la figura en la clasificación por tiros penales para disputar el título de la Copa de La Liga

Diego Sánchez se transformó una vez más en la figura de Coquimbo Unido al contener tres penales en la definición que le ganaron a Unión la Calera por 5-4 luego de perder el partido por 1-0 y clasificar a la final de la Copa de La Liga.

El golero, que incluso convirtió el quinto penal de la tanda, reconoció que no fu un buen partido el que tuvieron antes los Cementeros: No esperábamos que terminara en esto. La verdad que hay sensaciones muy raras porque no fue el rendimiento esperado de nosotros. Pero bueno, se tocó sufrir. Así que feliz, feliz porque se logró el paso a la final .

El Mono Sánchez reconoce que cuando no se puede lograr la victoria en el tiempo reglamentario a él le acomoda llegar a la definición desde los doce pasos. Es una instancia que me encanta y eran tantos tiradores que ya el último era más intuición que estudio .

En la transmisión televisiva se le consultó si la baja de rendimiento que tuvieron en el segundo tiempo se debe a la exigente temporada que han tenido con copas a nivel local e internacional: No. No hay excusas porque tenemos todo para una buena recuperación. Entrenamos bien, hay pocas lesiones. Son cosas del partido. Quizás teníamos que haber manejado mejor en la primera etapa del partido. Tuvimos ocasiones que no que no las concretamos y eso te va te va complicando un poco. Creo que faltó ser más fino en el último toque .

Por último se le consultó que a diferencia de la definición en la Supercopa ahora decidió atajar los penales con guantes: Sí. Las sorpresas se dan cuando hay más como esa vez que fue una final. Las semifinales no .

La final de la Copa de La Liga se disputará el próximo sábado 18 de julio en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, donde además quien gane se clasificará como Chile 3 a la Copa libertadores 2027.