Diego Ulloa: "No estamos acostumbrados a perder y eso me emputece"

Futbol, Colo Colo vs O’Higgins. Fecha 1, Copa Chile 2026. El jugador de Colo Colo Diego Ulloa, izquierda, disputa el balon con Felipe Faundez de O’Higgins durante el partido de la Copa Chile realizado en el estadio Monumental de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 3 Jul. (ATON) -

El lateral de Colo Colo realizó una potente autocrítica por la goleada sufrida ante O'Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua por Copa Chile.

Se acabó el invicto de Colo Colo en la Copa Chile 2026 y de la pero forma. El Cacique sufrió una dura goleada por 4-1 en su visita a O'Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua.

Tras el cotejo, el lateral Diego Ulloa, quien portó la jineta de capitán ante los celestes, sacó la cara y realizó una fuerte autocrítica por la contundente derrota.

"Fue un partido duro, complicado, el resultado se ve reflejado. Son detalles que tenemos que mejorar y que generalmente no nos pasan. Estamos claros de qué es lo que tenemos que mejorar y no importa el nombre que esté dentro de la cancha, tiene que rendir de la misma manera en que lo hacíamos en el campeonato", expresó el zaguero en TNT Sports.

"Estoy muy molesto porque no estamos acostumbrados a perder. Eso me emputece mucho y hay que levantar la cara y pedirle perdón al pueblo colocolino, que nosotros vamos a seguir trabajando para ganar", añadió.

Por último, Ulloa sen tenció: "Nada nos quiebra, mentalmente estamos muy fuertes todos, tanto los más chicos como los más grandes. Pero hay que mejorar los detalles para que no vuelvan a pasar. Aunque vayamos primero, aunque juguemos bien y todo, esto no puede pasar y lo vamos a mejorar. Como equipo somos muy trabajadores en ese sentido".