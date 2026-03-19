Diego Ulloa se quebró por su gran presente en Colo Colo y nominación a la Roja

Futbol, Colo Colo vs Everton. Fecha 2, Liga de Primera 2026. El jugador de Colo Colo Diego Ulloa es fotografiado durante el partido de primera division contra Everton disputado en el estadio Monumental de Santiago, Chile. 07/02/2026 Andres - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 19 Mar. (ATON) -

El joven lateral se emocionó tras repasar su camino para llegar a consolidarse en el Cacique, lo cual le permitió ser convocado para los amistosos de la Selección chilena ante Cabo Verde y Nueva Zelanda en Oceanía.

Una de las novedades en la nómina de la Selección chilena para los amistosos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda en Oceanía fue la inclusión de Diego Ulloa.

El lateral de Colo Colo recibió su primer llamado a la Roja tras ser uno de los pilares en esta campaña de 2026 que tiene al Cacique como exclusivo líder del Campeonato Nacional.

En la conferencia de prensa de este jueves en el estadio Monumental, el carrilero manifestó su emoción por su convocatoria al combinado nacional y no pudo contener las lágrimas y se quebró al repasar su camino en el cuadro albo.

"Siempre me lo imaginé así, ya que Colo Colo siempre tiene que ganar. Siempre me lo imaginé de esta manera, es una responsabilidad gigante pero muy linda. Me crie en este club, salí a préstamo pensando en volver preparado si tocaba quedarse. Salí varios años, pero gracias a Dios hoy estoy aquí y siento que todo ese proceso me sirvió mucho, me siento muy bien", expresó el jugador.

"Para mí, en lo personal, es mi casa, mi vida. Desde los ocho años que estoy acá y tener que salir a otro lado y volver también era un sueño. Si bien tuve que salir y ahora quedarme me dio un plus para sentirme contento. En general, Colo Colo es mi vida. Estoy feliz de estar acá, agradecido de todos. Estoy contento, pero con la responsabilidad de saber que esta es la camiseta más linda del mundo y tiene que estar lo más arriba", añadió.

Además, el canterano aprovechó para mandar un consejo a los jóvenes que están en la duda de salir o no a préstamo a buscar minutos: "Cada uno vive su proceso, así como algunos saltan al plantel de honor de una, está el otro camino de buscar minutos y prepararse para, si se llega a dar. Las dos opciones son buenas, yo siempre he creído que hay que estar preparado. Los dos caminos son buenos".

Consultado sobre un recado para su versión a los ocho años, sostuvo: "Que nunca deje de creer en él, que siempre tenga fe, que los sueños sí se cumplen. Siempre lo soñé y se dio, estoy muy feliz".

Por último, Ulloa admitió que no ha sentido el peso de la camiseta del Cacique: "Para mí no es difícil adaptarse porque estuve acá toda la vida y siempre, desde pequeño, tenía la responsabilidad de siempre ganar. Si bien es distinto en un estadio lleno, creo que no es difícil porque uno viene de toda una vida. Es una responsabilidad gigante, pero si estás toda tu vida acá se hace más fácil".