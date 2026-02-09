Diego Valdés brilló con dos asistencias en triunfo de Vélez ante Boca Juniors

Chile.- DT de Vélez quedó encantado con Diego Valdés tras empate ante Independiente - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Santiago 9 Feb. (ATON) -

El volante chileno fue figura en la victoria del Fortín ante un cuadro xeneize que no contó con los nacionales Carlos Palacios y Williams Alarcón.

Diego Valdés tuvo una brillante jornada en el fútbol argentino. El volante chileno fue figura en el triunfo de Vélez Sarsfield por 2-1 ante Boca Juniors en el estadio José Amalfitani, por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

El mediocampista nacional Valdés se lució con dos asistencias frente a un cuadro xeneize que no contó con los chilenos Carlos Palacios, por lesión, y Williams Alarcón, quien fue suplente. Claudio Baeza también fue titular en el Fortín.

El formado en Audax Italiano entregó habilitaciones para el doblete de Matías Pellegrini en los 63' y 66', mientras que el elenco boquense descontó con diana de Íker Zufiaurre en los 90'.

Valdés fue reemplazado sobre el final del cotejo y abandonó el campo bajo una ovación de los hinchas del conjunto de Liniers.

Con este triunfo, Vélez Sarsfield quedó como líder de la Zona A del Apertura, con diez puntos, mientras que Boca Juniors solamente suma seis unidades.