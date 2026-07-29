Diego Valdés renunciaría a deuda de Vélez con tal de llegar a Colo Colo

Archivo - Chile.- Aseguran que Valdés ya se despediría de Vélez para arribar a Colo Colo - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 29 Jul. (ATON) -

El volante chileno estaría dispuesto a renunciar a los tres meses de sueldo que le debe el cuadro argentino para así destrabar su salida y poder arribar al Cacique en calidad de jugador libre.

A la espera de que el portero caboverdiano Vozinha arribe el jueves para su fichaje, Colo Colo continúa trabajando para sumar más refuerzos de cara a esta segunda parte de la temporada 2026.

Uno de ellos es Diego Valdés, quien es una de las grandes obsesiones que tiene el técnico del Cacique, Fernando Ortiz, considerando que lo dirigió en su paso por el América de México.

El volante chileno está intentado destrabar su salida de Vélez Sarsfield de Argentina, cuadro que le adeuda tres meses de sueldo.

Y según dio a conocer este miércoles radio ADN, el formado en Audax Italiano estaría dispuesto a renunciar a ese dinero con tal que lo dejen partir al elenco de Macul.

La idea del mediocampsita nacional es destrabar la situación con el conjunto de Liniers para así arribar a Colo Colo en calidad de jugador libre.