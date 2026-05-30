Futbol, Cobresal vs Universidad Chile Fecha 12, Liga de Primera 2026. El equipo de Universidad Chile es fotografiado durante un partido de la liga de primera disputado en el estadio El Cobre en El Salvador, Chile. 17/05/2026 Alejandro Pizarro - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 30 May. (ATON) -

El elenco azul, obligado a ganar para no seguir relegando puntos en el torneo, perdió a tres titulares en la previa del choque con un cuadro penquista que volvió a los abrazos en la última jornada.

Un duelo de necesitados animarán en el estadio Nacional a contar de las 17:30 horas Universidad de Chile y Deportes Concepción, dos equipos con realidades opuestas en la tabla de la Liga de Primera pero con la misma obligación de ganar.

El elenco azul cayó en la jornada anterior ante Cobresal y se estancó en la medianía de la tabla con apenas 17 puntos, trece menos que el puntero, su archirrival Colo Colo. El León de Collao, en cambio, logró salir del sótano de la tabla con su victoria sobre Huachipato, pero igualmente se mantuvo en zona de descenso.

Como si la diferencia con el Cacique no fuera suficiente presión para el cuadro universitario, el técnico Fernando Gago lamentó la baja de tres titulares: los defensas Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez que no alcanzaron a recuperarse de sus lesiones, además del volante Israel Poblete, quien presentó molestias de última hora.

La inesperada baja del mediocampista abrió la posibilidad para la titularidad del joven argentino Lucas Barrera. Además, en la zaga harían su aparición Franco Calderón y Bianneider Tamayo.

La buena noticia para el estratego estudiantil es que podrá contar nuevamente con el lateral derecho Fabián Hormazábal, quien pelea palmo a palmo el puesto con Nicolás Fernández.

Así las cosas, el Romántico Viajero saldría a la cancha con Gabriel Castellón; Nicolás Fernández (u Hormazábal), Calderón, Tamayo, Marcelo Morales; Barrera, Charles Aránguiz y Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero e Ignacio Vásquez.

En la vereda opuesta, el conjunto lila alinearía prácticamente a la misma oncena que derrotó a los acereros, para un partido que marca el debut de su flamante entrenador, Fernando "Nano" Díaz.