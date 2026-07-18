Diferencias económicas traban el préstamo de Tapia a Columbus Crew

Archivo - Chile.- Sao Paulo tendría una decisión tomada ante interés de Udinese en Gonzalo Tapia - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 18 Jul. (ATON) -

Sao Paulo habría aumentado sus exigencias para dejar partir al chileno, congelando momentáneamente las negociaciones con el conjunto estadounidense.

Luego de especular durante algunas semanas con un supuesto traspaso al Udinese, hace escasos días se reveló que Sao Paulo estaba negociando con Columbus Crew le cesión del delantero nacional Gonzalo Tapia.

De hecho, algunos medios daban por hecho la salida del chileno al club de la Major League Soccer, en un acuerdo que contemplaba un préstamo por un año con opción de compra.

Sin embargo, ahora el sitio brasileño UOL afirmó que las conversaciones se encuentran estancadas, ya que el conjunto paulista exigió una mayor compensación económica para la partida del atacante y de momento no ha habido entendimiento con el combinado estadounidense.

En la publicación señalaron que si bien en un primer momento el criollo se iba a marchar sin costo inicial para la escuadra norteamericana, explicaron que "São Paulo ha reevaluado los términos del acuerdo y ahora exige un precio más alto para autorizar la salida de Tapia. El equipo estadounidense aún no ha alcanzado la cantidad que considera satisfactoria y las negociaciones están estancadas".

De todas maneras, señalaron que Tapia "ya tiene un acuerdo personal con la franquicia estadounidense y desea mudarse a Estados Unidos, lo que se considera un factor favorable para el acuerdo".