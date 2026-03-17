"Dijeron que llegué lesionado a la U y me parece una falta de respeto"

Futbol, Universidad de Chile vs Audax Italiano Fecha 1, Liga de primera 2026. El jugador de Universidad de Chile Octavio Rivero, derecha, disputa el balon contra Marco Collao de Audax Italiano durante un partido de la liga de primera disputado en el - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 17 Mar. (ATON) -

Octavio Rivero, delantero de Universidad de Chile, rompió el silencio sobre su lesión a la rodilla derecha y reveló el tiempo que estará alejado de las canchas.

Octavio Rivero arribó como prometedor fichaje en Universidad de Chile para esta temporada 2026. Sin embargo, el delantero uruguayo prácticamente no ha visto acción por una sinovitis que sufre en la rodilla derecha, la cual la cual le obligará a someterse a una cirugía.

Con esto, el atacante charrúa estará unos tres meses alejado de las canchas, según el propio jugador confirmó en conversación con TNT Sports.

"Se ha hablado mucho... Hoy en día, cualquiera que tenga un micrófono puede decir cosas. Muchas veces molesta, porque en vez de informar, desinforman. Han dicho que llegué lesionado acá. Me parece una falta de respeto tanto para el club, como para el cuerpo médico y para mí. Yo me hice revisiones en Uruguay y al llegar acá", expresó el ariete.

"Yo sufrí la lesión en el amistoso en Perú. Desde ahí se ha tratado de manejar el tema, ver si se podía evitar la cirugía con distintos tratamientos. Lamentablemente, me han dado la noticia de que es inevitable", añadió.

Sobre los plazos para recuperación, Rivero sostuvo: "La lesión no tiene nada que ver con las otras que he tenido. Es una lástima, porque uno, cuando llega a un lugar nuevo, lo hace con muchas expectativas e ilusión. Se habla de tres a seis meses de recuperación, depende de la evolución, de cómo salga la cirugía y de lo que vean ahí dentro".