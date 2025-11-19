En Dinamarca se rindieron ante Osorio tras golazo por Chile: "Jugador estrella"

Futbol, Chile vs Peru Partido amistoso 2025 El jugador de la seleccion chilena Dario Osorio, centro, convierte su gol durante el partido amistoso contra Peru disputado en el Estadio Olimpico Fisht de Sochi, Rusia. 18/11/2025 Sipa/Photosport Football, - SIPA/PHOTOSPORT

Santiago 19 Nov. (ATON) -

El gran rendimiento del nacional, quien fue determinante para el remontado triunfo ante Perú, no pasó desapercibido en suelo escandinavo, considerando que el extremo milita en el FC Midtjylland de ese país.

La Selección chilena cerró este 2025 y la fecha FIFA de noviembre con un remontado triunfo por 2-1 en el amistoso ante Perú en Sochi, Rusia.

Una de las figuras de la Roja fue Darío Osorio, quien tuvo una destacada actuación y fue el autor del segundo tanto del combinado nacional con un golazo.

El gran rendimiento del oriundo de Hijuelas no pasó desapercibido en Dinamarca, debido a que milita en el FC Midtjylland de ese país.

En ese sentido, el portal danés Tipsbladet publicó: "El jugador estrella se convirtió en el gran héroe de Chile". Luego, añadió: "Recibió el balón cerca del centro del campo, lo condujo hacia adelante y lo metió con seguridad en la portería con un potente remate. Lla estrella del FC Midtjylland también es la gran noticia en Chile".

En tanto, la cuenta Scouten sostuvo: "Exhibió una voracidad competitiva poco habitual: agresivo para recuperar, tenaz en la presión y con una repetición de esfuerzos que lo mantuvo siempre cerca de la jugada".