Diputados exigen a la ANFP que se pronuncie por polémica del Mundial 2026

Archivo - Chile.- La acusación de la ANFP tras reprogramación de duelo entre Everton y Coquimbo - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 8 Jul. (ATON) -

La Comisión de Deportes de la Cámara Baja ofició al ente rector del fútbol chileno para que fije una postura luego de que FIFA borrara la tarjeta roja del estadounidense Folarin Balogun tras un llamado del Presidente Donald Trump.

Hasta en Chile hicieron eco de la gran polémica que ha manchado a la Copa del Mundo, luego de que el Comité Disciplinario de la FIFA suspendiera la tarjeta roja que recibió el futbolista estadounidense Folarin Balogun, quien pudo jugar ayer en la derrota de su equipo ante Bélgica por los octavos de final.

La controversia surgió luego de que el Presidente del país norteamericano, Donald Trump, reconociera que llamó al mandamás de la FIFA, Gianni Infantino, para que pudieran revisar la sanción al atacante.

Este movimiento generó una condena generalizada en el mundo del fútbol y la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados no quedó al margen y aprobó una moción para que la ANFP se pronuncie al respecto.

"La ANFP tiene que ser clara a nivel nacional, que en un futuro no nos suceda, por ejemplo, que un diputado que haya sido réferi pegue una llamada por algún partido que encuentre", afirmó Matías Fernández Hartwig (FA), legislador por la Región de Los Ríos que presentó la propuesta.

La presidenta de la instancia, la parlamentaria Marisela Santibáñez (IND), sometió la petición a votación, recibiendo el respaldo de todos los congresistas.