Director de Azul Azul: "Lo mejor es que Michael Clark dé un paso al costado"

Futbol, Universidad de Chile vs Alianza Lima. Copa Sudamericana 2025. El presidente de Universidad de Chile Michael Clark es fotografiado antes del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana contra Alianza Lima disputado en el - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 25 Nov. (ATON) -

Andrés Weintraub, representante de la Casa de Bello en Azul Azul, manifestó su preocupación por la concesionaria que administra a la U tras la sanción que recibió el presidente de la sociedad anónima.

La sanción de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) contra Michael Clark, presidente de Azul Azul, sigue generando reacciones y preocupación en la concesionaria que administra a Universidad de Chile.

Es que ahora fue Andrés Weintraub, representante de la Casa de Bello en Azul Azul, quien se manifestó y aseguró que lo mejor para el club es que el timonel deje su cargo.

"Estoy muy preocupado por la situación. Hay un daño de prestigio muy importante a la institución", expresó en conversación con El Mercurio.

"Vamos a tener una reunión la próxima semana, no hemos conversado todavía con ellos. Con la rectora Rosa Devés no hemos tenido contactos, pero esta preocupación que hay no es nueva, viene de hace tiempo. Lo que pasa es que la sanción de la CMF hizo que estallara todo", añadió.

Sobre la situación de Clark, el académico expresó que "lo más conveniente para el club es que él dé un paso al costado, indistinto de su situación personal (...) El perjuicio que le causa al club es muy grande".

Por último, sobre la opción de que la Casa de Estudios tome medidas más drásticas en relación al escudo y al nombre del club, comentó: "Es decisión de la rectora Devés. Personalmente, espero que no lleguemos a ese punto y que se vaya solucionando de una manera menos drástica. Están pasando muchas cosas, con los juicios que andan dando vueltas y la misma apelación de Clark, que hay que ver cómo se va resolviendo. Incluso la misma justicia puede tomar la decisión por nosotros".