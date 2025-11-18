Director de ByN y plantel de Colo Colo para 2026: "Van a haber cambios"

Futbol, Union Espanola vs Colo Colo Fecha 27, Liga de primera 2025. El equipo de Colo Colo es fotografiado durante un partido de la liga de primera disputado en el estadio Santa Laura de Santiago, Chile. 08/11/2025 Dragomir Yankovic/Photosport Football, - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 18 Nov. (ATON) -

Considerando que el próximo año sufrirán en lo económico por las sanciones de la Conmebol y por el recorte de la ANFP para saldar la deuda con TNT Sports, desde la concesionaria adelantaron que las finanzas condicionarán la conformación del plantel de cara a la siguiente campaña.

En su año centenario, Colo Colo ha tenido una temporada para el olvida, la cual intenta salvar luchando por clasificar a la Copa Sudamericana 2026, lo cual sería una tremenda ayuda para las finanzas del club.

Y considerando que en 2026 el Cacique también sufrirá en lo económico debido a las sanciones de la Conmebol y al recorte de la ANFP para saldar la deuda con TNT Sports, un director de Blanco y Negro adelantó que las finanzas condicionarán la conformación del plantel de cara a la siguiente campaña.

"Sí, van a haber cambios. Vamos a tratar de vender, prestar a los que no necesite el técnico; que sirva para aliviar la caja", admitió un dirigente en conversación con radio ADN.

"Tenemos que hacer un justo equilibrio entre un plantel competitivo y la caja", añadió la fuente de la concesionaria al citado medio.

Consignar que ya se habla de que jugadores como Sebastián Vegas, Emiliano Amor, Salomón Rodríguez y Esteban Pavez no continuarían en el conjunto albo.