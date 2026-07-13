Dirigente de Flamengo confía en la continuidad de Erick Pulgar

Archivo - Chile.- Erick Pulgar podría dejar Flamengo al término de la Copa del Mundo - DiaEsportivo/Photosport - Archivo

Santiago 13 Jul. (ATON) -

José Boto, director deportivo del conjunto carioca, aseguró que pese a los rumores que circulan en el mercado, el chileno se mantendría al menos hasta final de año en el club.

Durante las últimas semanas han surgido diversas informaciones en torno al futuro del mediocampista nacional Erick Pulgar, futbolista del Flamengo, quien estaría siendo seguido de diversos mercados.

Clubes de Arabia Saudita, Grecia e incluso Colo Colo han aparecido en el horizonte del antofagastino, quien tiene contrato vigente con el Mengao hasta fines de 2027.

Sin embargo, el director deportivo del cuadro carioca, José Boto, rompió el silencio y afirmó al margen del interés que habría despertado el chileno, siguen contando con él.

"Estamos al tanto de esto, ya hemos hablado con el jugador, está contento aquí. No tenemos miedo de perderlo", sostuvo el dirigente en conversación con ESPN Brasil.

Además, el directivo reveló que la clausula de rescisión del volante supera los cuatro millones de euros, monto que había circulado en la prensa y defendió que no se trata de poca cantidad de dinero.

En ese sentido, Boto puntualizó que "depende de lo que consideres 'bajo'. Depende de si 5 o 6 millones de euros es una cantidad pequeña para un jugador de 32 o 33 años. Depende mucho de la perspectiva".