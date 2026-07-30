Dirigente de LDU de Quito descartó interés en dos futbolista de la U

Futbol, Universidad de Chile vs Deportes Concepcion. Fecha 14, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad de Chile Javier Altamirano es fotografiado durante el partido de la Liga de Primera contra Deportes Concepcion disputado en el estadio Nacional - DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

Santiago 31 Jul. (ATON) -

Eduardo Álvarez, director deportivo del conjunto ecuatoriano, negó que Gustavo Álvarez, ex DT azul y actual entrenador del equipo albo, haya solicitado refuerzos en su arribo al club.

Cuando se conoció que Gustavo Álvarez, ex director técnico de Universidad de Chile, firmó por Liga Deportiva Universitaria de Quito, inmediatamente circuló el rumor de que tenía en carpeta a dos ex dirigidos.

En concreto, las informaciones apuntaban a que el argentino quería llevarse al fútbol ecuatoriano al defensa Franco Calderón y al volante Javier Altamirano, ambos de irregular temporada en el conjunto laico.

Sin embargo, el director deportivo del elenco albo, Eduardo Álvarez salió al paso de las especulaciones y negó tajantemente que el DT haya llegado con exigencias de fichajes a la institución.

"Sobre el tema de los refuerzos, todo es mentira. Gustavo quería conocer primero al grupo y a los jugadores, porque obviamente uno puede hacer un análisis, pero luego ese análisis tiene que ir acompañado del trabajo del día a día", aseguró el dirigente a Radio La Red de Ecuador.

De todas maneras, el directivo sostuvo que "nosotros quedamos en conversar el viernes sobre nuestro mercado. Teníamos algunas opciones, pero esto se trabajó con el anterior cuerpo técnico. Ahora hay que ver si Gustavo mantiene la misma idea o tiene alguna diferente sobre los refuerzos que debemos traer".