Dirigente de O'Higgins deja en claro que no quieren moverse de Rancagua

Futbol, Millonarios vs O’Higgins Fecha 6, Conmebol Sudamericana 2026 Jugadores de O’Higgins celebran tras el partido de Conmebol Sudamericana Grupo C contra Millonarios disputado en el Estadio Nemesio Camacho El Campin en Bogota, - LEONARDO CASTANEDA/VIZZORIMAGE/PHOTOSPORT

Santiago 30 May. (ATON) -

Matías Ahumada subrayó que el conjunto celeste buscará mantener la localía en el estadio El Teniente para enfrentar a Boca Juniors por Copa Sudamericana. "Se puede hacer una excepción en la siguiente fase, depende de Conmebol", indicó.

En O'Higgins están en pie de guerra y se niegan a ceder su localía en el estadio Codelco El Teniente de cara a los playoffs de la Copa Sudamericana, instancia donde se miden ante Boca Juniors.

Si bien el reglamento del torneo exige que para dicha instancia los recintos tengan una capacidad de veinte mil espectadores sentados (El Teniente cuenta con 18 mil butacas), Matías Ahumada, dirigente del cuadro celeste, afirmó que están trabajando en una propuesta para evitar que los muevan de la Sexta Región.

En conversación con radio Bienvenida, el directivo explicó que "cuando le ganamos a Millonarios en el aniversario, empezamos a pensar en el tema. Ya teníamos leído el reglamento. Sabíamos que se podía dar. Uno cuando empieza el torneo, presenta su estadio y otras opciones, en caso que tengan el aforo limitado".

En esa misma línea, aseveró que "se puede hacer una excepción en la siguiente fase, depende de Conmebol. Vamos a hacer la gestión. Queremos ser locales en el Teniente porque es nuestra casa".

Si el ente rector del fútbol sudamericano no acepta la sugerencia que emane desde el Capo de Provincia, el equipo que dirige Lucas Bovaglio tendría que trasladarse muy probablemente hasta el estadio Nacional para oficiar de dueños de casa ante los xeneizes.