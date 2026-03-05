Dituro contó su rechazo a Colo Colo y el impacto de Cepeda en el Elche

Archivo - Futbol, Universidad Catolica vs Everton. Fecha 16, campeonato Nacional 2023. El arquero de Universidad Catolica Matias Dituro es fotografiado durante el partido de primera division contra Everton disputado en el estadio Santa Laura en Santiago, - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 5 Mar. (ATON) -

El portero explicó sus motivos sobre por qué no quiso arribar al Cacique y se refirió a la llegada del delantero chileno al cuadro hispano.

Tras la partida de Brayan Cortés de Colo Colo, Matías Dituro fue vinculado para volver a Chile como posible fichaje en el Cacique, pero el arquero se mantuvo en el Elche de España.

El golero argentino nacionalizado chileno, quien fue campeón con Universidad Católica, entregó detalles de su decisión para no arribar al Cacique.

"En el mercado de pases, cuando no me tocaba jugar, hubo clubes que llamaron para ver mi situación y yo fui claro: quería seguir en el Elche como fuese, porque estaba muy contento, quería pelear para volver a la titularidad y también por el cariño que me brinda la gente. No hubo dudas de mi parte , reconoció el portero a AS Chile.

Además, el cancerbero se refirió al impacto que ha provocado la llegada del delantero chileno Lucas Cepeda al cuadro hispano.

"Veo que la gente en Chile está muy pendiente de lo que está sucediendo con nosotros, sobre todo la gente de Católica conmigo y con la llegada de Lucas hay mucha gente que lo sigue a él en redes sociales y hay gente que quiere que le vaya bien", sostuvo Dituro.

Consignar que el Elche se ubica en la parte baja de la tabla de la Liga española, en el 17° casillero, con 26 puntos, y en las próximas jornadas tendrá que enfrentar al Villarreal y al Real Madrid.