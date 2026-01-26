Djokovic habló de serie de Copa Davis ante Chile y explicó su ausencia

Tenis, Chile vs Luxemburgo. Copa Davis 2025. Los tenistas chilenos y los de Luxemburgo disputan el juego en un lindo marco de publico, durante el partido de dobles de Copa Davis válido por el Grupo Mundial, disputado en la Cancha Central Anita Lizana, - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Santiago 26 Ene. (ATON) -

Serbia visitará a Chile entre el 6 y 7 de febrero por la primera ronda de Qualifiers de la edición 2026 de la Ensaladera de Plata.

Novak Djokovic (4° del ranking ATP) está disputando el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, donde ya está avanzó a los cuartos de final sin jugar tras el retiro por lesión del checo Jakub Mensik.

En conferencia de prensa, el serbio también habló de la serie de Copa Davis en la que su país visitará a Chile entre el 6 y 7 de febrero por la primera ronda de Qualifiers.

"Quizás fue el peor sorteo que pudimos haber tenido. Jugar contra ellos, con su público y sus condiciones, es muy difícil. Confío en los chicos que irán a jugar allá. Dusan Lajovic confirmó que estará en Chile, y eso es importante, no solo desde el punto de vista del juego, sino también en lo moral para los más jóvenes", expresó el balcánico.

Sobre su ausencia, el otrora número uno del mundo sostuvo: "No siempre puedo estar con el equipo de Serbia. Hay factores que muchas veces uno no puede controlar. Con Viktor Troicki lo hemos hablado y le di mis razones para no estar presente en esta serie. Cuando recibes la convocatoria a tu selección, debería ser algo sagrado. Con Troicki, en innumerables ocasiones, arriesgamos nuestras carreras por representar a Serbia. Nos lesionamos por eso. Los tiempos han cambiado un poco, pero espero que los chicos lo sientan. Es muy importante representar al país y hay que cultivarlo".

Por último, Djokovic sentenció: "Será extremadamente difícil. Incluso con nuestra alineación más fuerte, tendríamos muchos problemas para traernos el triunfo desde allá".