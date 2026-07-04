El doblete de Alfaro no le alcanzó a Everton

Futbol, Everton vs San Luis Fecha 3, Copa Chile 2026. El jugador de Everton Julian Alfaro, celebra con sus campaneros, tras marcar un gol contra San Luis, durante el partido de Copa Chile realizado en el estadio Sausalito de Vina del Mar, - MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

Santiago 5 Jul. (ATON) -

Los viñamarinos igualaron con San Luis en la Copa Chile

El Grupo B de la Copa Chile tiene un sólo cupo más por definir para la clasificación a los octavos de final, luego que la Universidad Católica se convirtiera en el primer equipo en acceder a la siguiente fase, y donde en el papel Everton de Viña del Mar emerge como el principal candidato a acompañar a los Cruzados.

Los Ruleteros visitaron a San Luis en el Lucio Fariña de Quillota y se vieron sorprendidos con la apertura de la cuenta por medio del mexicano Luis Guillermo Madrigal a los 30' del primer tiempo, resultado con el que se fueron al descanso.

En la segunda fracción irrumpió la figura de Julián Alfaro que logró rápidamente emparejar las acciones a los 48'. Y el atacante adelantó a los Oro y Cielo a los 67' que los dejaba cerca del triunfo.

El irregular rendimiento de Everton a lo largo de esta temporada se hizo presente nuevamente en el recinto quillotano, y fue el propio jugador azteca el que volvió a anotar a los 73'. Gol que a la postre fue definitivo, y el marcador 2-2 no le permitió sacar ventajas a los Ruleteros en la tabla de posiciones, que lo tiene por ahora con cinco puntos, uno más que Deportes Copiapó, que todavía tiene dos juegos por disputar.

El calendario de partidos quiso que justo en la última fecha se midan entre ellos en el Luis Valenzuela Hermosilla, donde los atacameños cuentan con la ventaja de la localía.