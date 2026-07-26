Doblete de Juan Carlos Gaete en Costa Rica

Futbol, Audax Italiano vs Cobresal Fecha 26, Liga de Primera 2025. El jugador de Audax Italiano Edruan Paredes, izquierda , disputa el balon contra Juan Carlos Gaete de Cobresal durante un partido de primera division disputado en el estadio Bicentenario - DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

Santiago 26 Jul. (ATON) -

El delantero chileno fue figura en el triunfo de Cartaginés.

Tras años deambulando en varios equipos chilenos -incluido Colo Colo y haciendo estaciones largas en Cobresal- Juan Carlos Gaete pareciera haber encontrado su lugar en el mundo.

El atacante chileno emigró a Costa Rica y poco a poco se ha consolidado como titular en su equipo -Cartaginés- uno de los equipos importantes de ese país.

Y ello quedó demostrado este sábado cuando Gaete fue una de las figuras del equipo en el triunfo como local de los catagineses por 3-1 ante Inter en partido válido por la primera fecha del Torneo Apertura.

Gaete contribuyó con dos anotaciones, a los 30 y 47 , mientras que el otro gol fue de Bernald Alfaro (78 ). El descuento para los visitantes lo marcó con un autogol Kevin Briceño (58 ).

El atacante chileno fue sustituido a los 64 y reemplazado por Geancarlo Castro.