Publicado 26/07/2026 08:26

Doblete de Juan Carlos Gaete en Costa Rica

Futbol, Audax Italiano vs Cobresal Fecha 26, Liga de Primera 2025. El jugador de Audax Italiano Edruan Paredes, izquierda , disputa el balon contra Juan Carlos Gaete de Cobresal durante un partido de primera division disputado en el estadio Bicentenario
Futbol, Audax Italiano vs Cobresal Fecha 26, Liga de Primera 2025. El jugador de Audax Italiano Edruan Paredes, izquierda , disputa el balon contra Juan Carlos Gaete de Cobresal durante un partido de primera division disputado en el estadio Bicentenario - DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

Santiago 26 Jul. (ATON) -

El delantero chileno fue figura en el triunfo de Cartaginés.

Tras años deambulando en varios equipos chilenos -incluido Colo Colo y haciendo estaciones largas en Cobresal- Juan Carlos Gaete pareciera haber encontrado su lugar en el mundo.

El atacante chileno emigró a Costa Rica y poco a poco se ha consolidado como titular en su equipo -Cartaginés- uno de los equipos importantes de ese país.

Y ello quedó demostrado este sábado cuando Gaete fue una de las figuras del equipo en el triunfo como local de los catagineses por 3-1 ante Inter en partido válido por la primera fecha del Torneo Apertura.

Gaete contribuyó con dos anotaciones, a los 30 y 47 , mientras que el otro gol fue de Bernald Alfaro (78 ). El descuento para los visitantes lo marcó con un autogol Kevin Briceño (58 ).

El atacante chileno fue sustituido a los 64 y reemplazado por Geancarlo Castro.

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