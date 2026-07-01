"Don Elías" le dio la bienvenida a Maripán en el Inter de Porto Alegre

Futbol, Chile vs Uruguay. Eliminatorias al mundial de la Fifa 2026. El jugador de la seleccion chilena Guillermo Maripan es fotografiado durante un partido clasificatorio al mundial de 2026 contra Uruguay disputado en el estadio Nacional de Santiago, - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 1 Jul. (ATON) -

El histórico defesa, futbolista del cuadro brasileño entre 1972 y 1976, tuvo palabras para el arribo del espigado central. "Esta camiseta es querida", dijo el ex jugador.

Este miércoles, Internacional de Porto Alegre decidió terminar con los rumores y confirmó el arribo del defensa nacional Guillermo Maripán, quien durante las últimas semanas dos temporadas militó en el Torino de Italia.

Además del mensaje institucional del club en redes sociales, "Memo" recibió la bienvenida del histórico central chileno Elías Figueroa, ídolo del conjunto brasileño gracias a sus campañas entre 1972 y 1976.

"¡Hola! Soy Elías Figueroa. Quiero felicitar a Maripán. Estoy seguro de que cumplirán con las expectativas de la afición. ¡Mucha suerte en esta etapa! Esta camiseta es respetada y querida", dijo "Don Elías".

Es importante señalar que el formado en Universidad Católica firmó con el Colorado hasta 2028.