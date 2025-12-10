Publicado 10/12/2025 09:01

Tras dos años ausente, Ignacio Casale volverá a competir en el Dakar

Archivo - Santiago, 25 de enero de 2018 Ignacio Casale, ganador del Rally Dakar 2018 en Categor a Quads, analiza y desmenuza su victoria, su futuro deportivo y las posibilidades de que la competencia m s extrema del mundo pueda volver a Chile Javier - JAVIER TORRES/PHOTOSPORT - Archivo

El piloto chileno dirá presente en la edición 2026 en la categoría de vehículos Challenger, anteriormente conocida como T3.

Ignacio Casale sorprendió a todos. Después de dos años sin competir, el piloto chileno decidió volver a las pistas y correrá en la categoría vehículos el Rally Dakar 2026, que se desarrollará desde el 3 al 17 de enero en Arabia Saudita.

Sobre su regreso, el nacional sostuvo: "Estoy muy contento por esta oportunidad que me ha dado la vida, vuelvo al Dakar después de dos años sin correr. Estoy motivado e ilusionado por volver a la carrera de mis amores, a la más difícil del mundo. Ha sido duro estar afuera y volver me llena de ilusión. Voy con un nuevo auto. Con la experiencia que tenemos, vamos a intentar hacer un buen Dakar".

"Me di un tiempo para recargar energías y espero tener un buen desempeño, vamos con un buen auto. He estado entrenando, quizás no al mismo ritmo, pero vamos a aplicar nuestra experiencia para intentar hacer una buena carrera", añadió el tricampeón del Dakar en quads en 2014, 2018 y 2020.

Consignar que en 2026 de la máxima prueba del rally cross country arrancará el 1 y 2 de enero con las verificaciones técnicas y administrativas, mientras que la la acción en pista comenzará el 3 de enero con la ceremonia de apertura, el podio de largada y un prólogo de 23 kilómetros de especial cronometrada en la ciudad de Yanbu.

En tanto, del 4 al 17 de enero se correrán las 13 etapas de la competencia, que contempla un recorrido de más de 8.000 kilómetros, con 4.500 kilómetros cronometrados por el desierto de Arabia Saudita.

