Dos chilenos dirán presente en el Challenger de Quito

Tenis, Chile vs Luxemburgo. Copa Davis 2025. El jugador de Chile Daniel Nunez regresa la pelota frente a Louis Van Herck de Luxemburgo durante el partido de sinles de la Copa Davis valido por el Grupo Mundial, disputado en el Court Central Anita Lizana - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Santiago 28 Jun. (ATON) -

Además de Matías Soto, quien quedó como segundo sembrado del certamen ecuatoriano, Daniel Núñez también se hizo un lugar en el cuadro principal y fue emparejado con un rival accesible.

Los tenistas nacionales Matías Soto (300° del ranking ATP) y Daniel Núñez (668°) dirán presente a partir de la próxima semana en el Challenger 50 de Quilo.

"Mati" quedó como segundo sembrado del torneo ecuatoriano y fue emparejado en primera fase con el estadounidense Mwendwa Mbithi (808°) en un cruce inédito para él.

En caso de vencer al norteamericano, el próximo rival del copiapino saldría del enfrentamiento entre el dominicano Peter (779°) y un jugador proveniente de la qualy.

Por su parte, Núñez debutará en el torneo ante el invitado local Angel Veliz (1.485°), de solo 17 años, en un cruce que debiese ser favorable para el chileno dada la diferencia tanto en la clasificación como en experiencia.

Si logra ganar, en la siguiente etapa se vería las caras con el vencedor de la llave entre el colombiano Johan Alexander Rodriguez (546°) y el brasileño Matheus Pucinelli De Almeida (409°).