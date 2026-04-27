Dos históricos directores dejarían sus cargos en ByN tras OPA de Mosa

Archivo - Futbol, Everton vs Colo Colo. Fecha 20, campeonato Nacional 2023. Alfredo Stohwing durante el partido de primera division entre Everton Colo Colo disputado en el estadio Sausalito de Vina del Mar, Chile. 06/08/2023 Sebastian - SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 28 Abr. (ATON) -

Alfredo Stöhwing y Ángel Maulén partirían de la concesionaria que administra a Colo Colo en la Junta Ordinaria de Accionistas de este miércoles. En caso de concretarse, Aníbal Mosa tendría asegurada su continuidad como presidente de la sociedad anónima.

Cuando faltan dos días para que se realice la Junta Ordinaria de Accionistas de Blanco y Negro, donde se elegirá a la nueva directiva para presidir la concesionaria que administra a Colo Colo, hay novedades.

Es que la oferta pública de acciones (OPA) realizada por Aníbal Mosa para intentar quedarse con el control total del Cacique, dos integrantes de la regencia de los albos partirían de la sociedad anónima.

Según dio a conocer radio ADN, se trataría de Alfredo Stöhwing, ex presidente de ByN, y Ángel Maulén. Ambos son integrantes del bloque Vial-Ruiz Tagle.

De esta manera, de acuerdo a la emisora, el sector opositor a Mosa quedará representado únicamente por Diego González, aunque tampoco se descartaría su salida.

En caso de concretarse todo, el empresario puertomontino ya no necesitaría los dos votos del Club Social y Deportivo para mantenerse como timonel de Blanco y Negro.