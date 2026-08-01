DT de Audax Italiano aprobó el debut del ex albo Damián Pizarro

Futbol, Universidad de Concepcion vs Audax Italiano Decimoseptima fecha, campeonato Nacional 2026. El jugador de Audax Italiano Damian Pizarro, centro, juega el balon contra Universidad de Concepcion durante el partido de primera division disputado en el - EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Santiago 1 Ago. (ATON) -

Patricio Graff se mostró satisfecho con el cometido del joven delantero cedido por Udinese. "Se entregó, que era lo que el partido requería", aseguró el estratego.

El delantero nacional Damián Pizarro tuvo anoche su ansiado debut con la camiseta de Audax Italiano, elenco al cual arribó cedido por Udinese con el objetivo de dejar atrás sus deslucidas actuaciones en los préstamos en Le Havre de Francia y Racing de Avellaneda.

El formado en Colo Colo saltó a la cancha en el minuto 67 en la victoria de su equipo sobre Universidad de Concepción y aunque no pudo marcar ni asistir, el técnico itálico Patricio Graff se mostró satisfecho con su actuación.

"Con Damián sabemos que justamente los espacios que había que atacar los iba a hacer. Tal vez no fuimos muy certeros en los pases, pero bueno, se entregó, que era lo que el partido requería, así que muy contento por él también", afirmó el DT en conversación con TNT Sports.

Cabe recordar que desde su salida del Cacique rumbo a Italia a mediados de 2024 y todo el periodo antes de su regreso al país, el atacante de 21 años apenas había visto acción once partidos, contabilizando un total de 246 minutos.