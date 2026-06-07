DT ayudante de Colo Colo: Cuando jugamos tenemos que ganar todo

Futbol, Huachipato vs Colo Colo Fase de grupos, Copa de la Liga 2026. El jugador de Colo Colo Enzo Sosa es fotografiado durante el partido de la copa de la liga contra Huachipato disputado en el estadio CAP de Talcahuano, Chile. 07/06/2026 Eduardo - EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Santiago 8 Jun. (ATON) -

Juan Pablo Rodríguez dijo que ante Huachipato las cosas no resultaron como queríamos .

El mexicano Juan Pablo Rodríguez lideró la banca de Colo Colon en el partido en los albos cayeron ante Huachipato por la Copa de la Liga debido a la suspensión del titular, Fernando Ortiz.

Y el azteca, quien como jugador estuvo en selecciones de todas las categorías de su país, fue drástico en el análisis.

Son sensaciones encontradas las que tenemos. Con todas las rotaciones y con todo lo que buscamos, no encontramos el resultado. Nos quedamos lejos de lo que habíamos planeado, queríamos llegar a este partido con otras perspectivas, aunque la gente que necesitaba minutos, los jóvenes y los que los acompañaron lo hicieron bastante bien , dijo el DT.

Rodríguez continuó señalando que somos Colo Colo, cuando jugamos tenemos que ganar todo. El adjetivo que quieran ponerle es bienvenido. Las cosas no resultaron como queríamos (...) Intentamos que todos participaran, pero no conseguimos el objetivo. Veníamos con gran ilusión, siempre pensamos en llegar a este partido de mejor manera , sentenció.

Con respecto a los desafíos que vienen ahora para los albos, en especial en la Liga de Primera, Juan Pablo Rodríguez indicó que queremos terminar bien la primera rueda, hay que pensar en lo que sigue. Tenemos la obligación de ganarle a Cobresal en casa y sacar una ventaja que nos permita iniciar con tranquilidad la segunda rueda .