DT de Boca estaría sorprendido con nivel de Palacios en la pretemporada

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Santiago 2 Jul. (ATON) -

El mediocampista chileno, sin acción durante 2026 debido a una rebelde lesión, estaría ganando bonos dentro de la consideración de Rodolfo Arruabarrena para el segundo semestre.

Luego de un primer semestre opaco donde no sumó minutos debido a una lesión que arrastraba desde 2025, el mediocampista nacional Carlos Palacios se alista para volver a la acción con Boca Juniors.

En ese contexto, el portal argentino TyC Sports reveló que el chileno ha sido uno de los hombres más destacados en la pretemporada del conjunto xeneize y ha llamado la atención de su nuevo entrenador, Rodolfo Arruabarrena.

"Resistido por el público y sin protagonismo en este 2026, a causa de una sinovitis crónica y una lesión en el menisco externo de su rodilla derecha, es uno de los jugadores a recuperar en esta pretemporada", indicaron con respecto al formado en Unión Española.

En la publicación aseguraron que el estratego auriazul tuvo una charla con el volante, a quien "viene exigiendo en cada uno de los entrenamientos y la respuesta, hasta el momento, es más que alentadora: lo notan cada vez mejor físicamente, se mueve a la par de sus compañeros y está entusiasmado con dar vuelta la página".

El primer desafío de Boca en el segundo semestre será el 16 de julio ante Sarmiento de Junín por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina. Luego de eso, viene la llave de playoffs de Copa Sudamericana ante O'Higgins.