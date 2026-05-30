DT de La Calera: "Los puntos que tenemos en la tabla oficial no son los reales"

Futbol, Union La Calera vs Palestino Fecha 13, campeonato nacional 2026 El entrenador de Union La Calera Martin Cicotello, es fotografiado, durante el partido de primera division disputado en el estadio Nicolas Chahuan de La Calera, - MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

Santiago 30 May. (ATON) -

Martín Cicotello valoró la temporada que ha realizado el conjunto cementero, enviando un mensaje por la severa resta de unidades que le aplicó el Tribunal de Disciplina de la ANFP al club.

Martín Cicotello, director técnico de Unión La Calera, envió anoche un potente mensaje tras el empate sin goles ante Universidad de Concepción que mantuvo al elenco de la Región de Valparaíso en el último puesto de la Liga de Primera.

Es que en conversación con TNT Sports, el estratego hizo una declaración interpretada como un "palo" para la ANFP ante la resta de seis puntos que dictaminó al Tribunal de Disciplina en contra del club y que hoy tiene a los cementeros tratando de revertir el castigo en el VAR.

"Los puntos que tenemos en la tabla oficial no son los reales, es la verdad. Cada vez que puedo lo voy a revalidar, seguramente tendríamos que sumar un poco más, pero nosotros creemos que estamos para pelear en ambos frentes", declaró el DT, haciendo referencia también a la lucha por la clasificación en Copa de la Liga.

Con respecto a dicho torneo, el adiestrador argentino sostuvo que "a veces parece que eso queda opacado, pero sí, estamos jugando hoy la clasificación. Vamos a preparar la semana porque nos queremos clasificar y queremos seguir en búsqueda de nuestro objetivo".

Sobre el encuentro disputado en el estadio Ester Roa Rebolledo, el entrenador indicó que "tuvimos un primer tiempo no tan bueno, donde ellos tuvieron algunas ocasiones para poder anotar, pero después creo que el segundo tiempo salimos de otra manera y tuvimos nuestras opciones y creo que fue un partido trabado, peleado, duro, como sabíamos que iba a ser".

"Creo que el punto sirve para aumentar la confianza y poder sumar después de un partido que no lo podíamos hacer. (...) Todo suma. Por ahí siempre dan ganas de tener un poquito más, creo que el segundo tiempo hicimos algún mérito, pero creo que el empate es justo", cerró Cicotello.