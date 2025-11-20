DT de Cobreloa y empate con Wanderers: "Faltó atrevernos más"

Futbol, Santiago Wanderers vs Cobreloa. Liguilla de asceso 2025. El entrenador de Cobreloa Cesar Bravo es fotografiado durante un partido de la liguilla de ascenso a la primera division contra Santiago Wanderers disputado en el estadio Elias Figueroa de - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 20 Nov. (ATON) -

César Bravo manifestó su disconformidad con el empate ante el cuadro caturro en Valparaíso, por la ida de los cuartos de final de la liguilla por el ascenso de la Primera B.

Santiago Wanderers y Cobreloa no se sacaron ventaja en la ida de los cuartos de final de la liguilla por el ascenso en la Primera, tras sellar un empate a 2 en Valparaíso.

Tras el cotejo, el técnico del cuadro loíno, César Bravo, manifestó su disconformidad por la igualdad, aunque destacó a sus pupilos.

"El espíritu de los jugadores fue muy importante para resolver situaciones que se dieron, sobre todo en el primer tiempo. Estuvimos muy metidos en el fondo. No cubrimos la zona del centro, fue un partido intenso y bien jugado. Fue un buen espectáculo, un partido duro y difícil. Nos vamos con la tranquilidad de que podríamos haber conseguido algo más", reconoció el estrato del conjunto naranja.

"Faltó protagonismo en el segundo tiempo, atrevernos más. La cancha estaba muy mojada y rápida, pero después nosotros llevamos el ritmo del partido", añadió.

Sobre el partido de vuelta, sostuvo: "No será fácil, tenemos nuestras armas, nuestra gente y el significado de la altura para seguir avanzando en esta etapa".