DT de Colo Colo femenino condenó ataques racistas contra delantera de la Roja

Futbol, Chile vs Argentina Fecha 5, Conmebol Liga de Naciones Femenina, 2026 El jugador de Chile, Mary Valencia, izquierda, disputa el balon contra Maria Bonsegundo de Argentina durante el partido de Liga de Naciones Femenina, disputado en el Estadio - MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

Santiago 23 Abr. (ATON) -

Tatiele Silveira se manifestó en redes sociales por los ataques racistas que sufrió la seleccionada y jugadora del Cacique tras la victoria de Chile ante Uruguay.

El triunfo de la Selección chilena femenina por 3-1 sobre Uruguay en Montevideo, por el cierre de la triple fecha de abril de la Liga de Naciones, se vio empañado por los comentarios racistas que recibió en redes sociales la delantera Mary Valencia, colombiana nacionalizada y quien marcó un gol.

Incluso, se cuestionó su representación del país, pese a que la atacante de Colo Colo vive en Chile desde los 11 años y obtuvo la nacionalidad en 2021.

Frente a esto, la entrenadora del Cacique, Tatiele Silveira, compartió un contundente mensaje en redes sociales para condenar los ataques hacia la jugadora.

"El fútbol debe ser un espacio de respeto, diversidad y valores, no de odio. Duele. Duele ver que en pleno 2026 aún existan actos como ese. El racismo no tiene lugar en el fútbol. No tiene lugar en la sociedad", escribió la DT en su cuenta de Instagram junto a una fotografía donde aparece con Valencia.

"Lo ocurrido no solo es inaceptable, es profundamente doloroso. Porque detrás de la jugadora hay una persona, una historia, una mujer y sueños que merecen respeto", añadió.

Además, agregó: "Mary representa la alegría, el talento y la profesionalidad. Estamos contigo. Te abrazamos, te cuidamos y te sostenemos como equipo. Tu fuerza, tu talento y tu esencia son mucho más grandes que cualquier acto de discriminación. No está sola".

"Hoy levantamos la voz con firmeza: cero tolerancia al racismo. No lo vamos a normalizar. No lo vamos a callar. Que sigamos construyendo un fútbol más justo, con dignidad y humanidad. Contigo hoy y siempre, Mary", sentenció Silveira.