DT de Coquimbo y opción de igualar récord del "Ballet Azul": "No nos comparamos"

Santiago 12 Nov. (ATON) -

Coquimbo Unido conquistó hace unas semanas su primer título en la Primera División del fútbol chileno, tras una tremenda campaña que podría romper un récord legendario.

Es que el cuadro "pirata" está a solo una victoria de igualar el récord de Universidad de Chile, que alcanzó 16 triunfos consecutivos en el Campeonato Nacional, cuando el "Ballet Azul" lo logró entre 1963 y 1964.

Esteban González, entrenador del conjunto aurinegro, se refirió a la posibilidad de romper esta marca histórica de los azules.

"Me parece que algo muy histórico es la obtención del título. Ahora, el récord es un objetivo secundario. Para mí, estamos muy lejos del 'Ballet Azul'", comenzó diciendo el estratego en el canal de YouTube del club.

"Ellos obtuvieron varios títulos y marcaron una época. La verdad, ni siquiera nos comparamos con ellos. Claramente son victorias consecutivas; ellos lo consiguieron en dos años, y este equipo lo ha hecho en una temporada. Son datos totalmente distintos", añadió.

Por último, el "Chino" sostuvo: "Es lindo ganar siempre. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande de seguir validando todo lo que se ha hecho, que no es una casualidad; al contrario, ha costado mucho. Siempre hay algo en juego. Ese dato histórico no es fácil de romper y este equipo está a un paso de hacerlo".