DT del Derby County: "Sé que hay mucho más por venir de Ben Brereton"

Santiago 26 Dic. (ATON) -

El técnico de los Rams, John Eustace, le dio un espaldarazo al delantero chileno-inglés en medio de las duras críticas por su rendimiento.

Ben Brereton no ha podido consolidarse en el fútbol inglés y actualmente vive un complicado momento en el Derby County, cuadro al que arribó al inicio de esta temporada 2025-2026.

El delantero chileno-inglés ha sido duramente cuestionado por los hinchas y la prensa al llevar apenas un gol en la campaña. Sin embargo, el seleccionado nacional recibió un fuerte espaldarazo por parte de su técnico John Eustace, quien aclaró que sigue confiando plenamente en la capacidad de su pupilo.

"Sé que hay mucho más por venir de Ben. Él sería el primero en decir que también hay mucho más por venir", expresó el adiestrador al medio BBC Sport Derby.

Consignar que hace unos días trascendió que, en medio de su irregular momento, "Big Ben" podría dejar e fútbol inglés para arribar a la Major League Soccer de Estados Unidos.