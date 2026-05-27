DT del Elche anunció su salida y habló sobre Lucas Cepeda: "El talento lo tiene"

Futbol, Chile vs Cabo Verde Partido amistoso en Nueva Zelanda 2026 Lucas Cepeda de Chile durante el partido Chile vs Cabo Verde, Torneo FIFA Series, disputado en Eden Park, Auckland, Nueva Zelanda, el viernes 27 de marzo de 2026. Foto: Joshua Devenie / - Joshua Devenie / www.photosport.nz

Santiago 27 May. (ATON) -

Eder Sarabia brindó este miércoles una emotiva conferencia de prensa, en la cual sorprendió con su partida del cuadro franjiverde, pese a salvar al club del descenso y tener contrato por una temporada más.

A pesar de que Eder Sarabia logró salvar al Elche del descenso en la última fecha de la Liga española, el técnico del cuadro franjiverde, donde milita el delantero chileno Lucas Cepeda, no continuará en la banca de cara a la próxima temporada.

Es que el estratego brindó este miércoles una emotiva conferencia de prensa donde anunció su partida del club, pese a tener contrato por una campaña más.

En la ocasión, el DT explicó que su decisión pasa solamente por motivos personales. De hecho, aseguró que no piensa volver a dirigir durante los próximos meses.

"Hemos vivido dos años increíbles. Siempre recuerdo el primer día y una palabra: ser claros. Solo tengo agradecimiento eterno hacia el club. Esta es una profesión muy exigente y desatiendes otras cosas importantes. Tu familia, tus hijos, tenemos dos hijos pequeños, la relación con mi mujer que me gustaría que fuera mejor", comenzó diciendo el adiestrador.

"En lo profesional tengo muchas cosas que mejorar y aprender. Es momento de parar, no vamos a entrenar, nos vamos a tomar unos meses y a partir de ahí prepararnos para atender otras necesidades que son fundamentales. La profesión de entrenador te deteriora físicamente y hay aspectos de nuestra vida que queremos cuidar. La decisión la tomamos el domingo con mi mujer y está tomada con calma, claridad y consciencia", añadió.

Pero además, el estratego español tuvo palabras para Lucas Cepeda y explicó por qué no fue citado para el último partido frente al Girona: "Es un futbolista que ya he dicho que es parte del proceso, tiene muchísimo talento. El otro día, seguramente si hubiésemos tenido más defensas, los habríamos sacado a colgarlos ahí debajo del larguero. Y bueno, es parte de ese proceso de cambiar de vida, de cambiar de fútbol, de cambiar de todo. Pero si él sigue con las ganas, si él se sigue dejando ayudar, el talento y las condiciones las tiene. Tiene que ser un futbolista muy importante en el futuro, en el Elche y en Europa".

Por último, Sarabia sostuvo: "Es verdad que a veces tenemos preferencias por algunos jugadores, pero también creo que la mayoría o todos son jugadores perfectamente preparados para competir en otros contextos. Nosotros les hemos intentado siempre explicar el porqué, y ellos entendían por qué hacíamos las cosas".