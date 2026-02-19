DT del Elche y sorpresiva titularidad de Lucas Cepeda: "No iba a jugar"

Chile.- Figura del Elche: "Estamos viendo cada vez más las virtudes de Lucas Cepeda - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 19 Feb. (ATON) -

Eder Sarabia respondió con total sinceridad por su decisión de colocar como estelar al delantero chileno en el empate frente al Osasuna por la Liga española.

Lucas Cepeda tuvo el pasado viernes, en el empate sin goles frente al Osasuna, su debut como titular en el Elche de España.

La incorporación como estelar del delantero chileno fue sorpresiva, más considerando que el técnico del cuadro franjiverde, Eder Sarabia, reconoció que su decisión pasó por la lesión de un compañero.

"Voy a ser totalmente sincero. Seguramente la realidad es que no iba a jugar, porque era muy probable que fuera a jugar Grady, pero la lesión de él, abrió la posibilidad. Esto es el fútbol. Nosotros en los entrenamientos intentamos no dar demasiadas pistas a los jugadores para que estén conectados hasta el final. Es la receta que a mí me gusta, ya que a veces cuando el jugador interpreta que no va a jugar, baja los brazos y no entrena bien. Mientras que cuando se abre una oportunidad, como esta de Lucas, no está del todo preparado, pero él lo hizo muy bien", expresó el DT en conferencia de prensa.

"Tenía un poco de dudas, sobre todo en las situaciones defensivas, porque no lo conozco tanto y no sabía si iba a poder perseguir su marca o retornar y nos enseñó todo lo que nos puede dar", añadió el adiestrador.

Cepeda buscará seguir sumando minutos en el Elche en el partido de este viernes frente al Athletic de Bilbao como visita, por la 25° fecha de la Liga española.