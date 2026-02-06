DT del Elche volvió a elogiar a Lucas Cepeda y abrió la puerta a una titularidad

Futbol, Chile vs Argentina. Eliminatorias al mundial de la Fifa 2026. El jugador de la seleccion chilena Lucas Cepeda es fotografiado durante un partido clasificatorio al mundial de 2026 contra Argentina disputado en el estadio Nacional de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 6 Feb. (ATON) -

Eder Sarabia se refirió a la llegada del delantero chileno al club y respondió sobre si puede ser de la partida en el duelo de este sábado frente a la Real Sociedad.

Lucas Cepeda se estrenó en el Elche el pasado domingo en la derrota ante el Barcelona por la Liga española. Ahora, el delantero chileno buscará su primera titularidad en el cuadro franjiverde y podría llegar este fin de semana, en el duelo de este sábado ante la Real Sociedad.

En la previa del encuentro, el técnico del club, Eder Sarabia, dejó la puerta abierta para que el nacional pueda ser estelar y se refirió a lo que ha significado la llegada del ex Colo Colo.

"Entendíamos que era una buena oportunidad, un jugador que lo habíamos estado siguiendo y que en verano no pudo ser, pero que ahora sí se dio la opción. Estamos contentos porque es un jugador que esos últimos metros nos da muchas cosas, aparte de poder jugar en varias posiciones", elogió el estratego en conferencia de prensa.

"Era lo que necesitábamos, sobre todo para pasar este momento más complicado de lesiones y tratar de estar todos disponibles, porque ahí es donde somos más fuertes", añadió.

Consignar que el Elche se ubica en el 13° casillero de la tabla del fútbol español, con 24 puntos, a 10 unidades de puestos de competiciones europeas y solo dos de distancia con la zona de descenso.