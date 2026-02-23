DT de Everton descartó renunciar tras sumar cuarta derrota en el Campeonato

Futbol, Everton vs Huachipato. Fecha 3, Liga de Primera 2026. El director tecnico de Everton Javier Torrente es fotografiado durante el partido de primera division contra Huachipato disputado en el estadio Nicolas Chahuan de La Calera, - MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

Santiago 23 Feb. (ATON) -

Javier Torrente fustigó el arbitraje en la derrota frente a Audax Italiano en La Florida, donde el cuadro ruletero sumó su cuarta caída en igual cantidad de partidos en el certamen.

Para el olvido ha sido el arranque de Everton en el Campeonato Nacional 2026. El cuadro ruletero cayó el domingo por 1-0 frente a Audax Italiano en el estadio Bicentenario La Florida y sumó su cuarta derrota en las cuatro fechas que van del certamen.

Tras la nueva caída, el técnico del conjunto Oro y Cielo, Javier Torrente, fustigó el arbitraje al expresar: "El árbitro nuevamente tiene varios desaciertos, siempre en contra de Everton".

Sobre el penal que les costó la caída en La Florida, sostuvo: "En la jugada del gol no hay nada, la pelota ni siquiera va en donde fue el encontronazo. Cuando los pequeños detalles inclinan la balanza, están siendo determinantes".

Respecto al cotejo, el adiestrador sostuvo: "Estoy conforme con cómo jugó el equipo y cómo se brindó en la cancha. Jugamos de igual a igual en cancha sintética, pudimos ponernos en ventaja. Tenemos para competir y revertir este mal momento".

Por último, Torrente descartó renunciar a la banca de Everton por el pésimo inicio de temporada: "No voy a tomar ninguna decisión que tenga que ver con irme. Si hay alguna resolución, será del club conmigo. Yo trato de diseñar al equipo y ojalá partamos con romper la inercia y empezar a conseguir los resultados que necesitamos. Los entrenadores estamos en la posibilidad de ser removidos y si ven que la cosa no es por acá, la directiva está en todo su derecho de removerme del cargo".

