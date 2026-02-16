DT del Flamengo encandilado con Pulgar tras nuevo gol: "Es un monstruo"

Archivo - Chile.- "Estuve lesionado, no tuve tiempo para ir a la Roja y Flamengo me necesitaba" - DiaEsportivo/Photosport - Archivo

Santiago 16 Feb. (ATON) -

Filipe Luis llenó de elogios al volante chileno, quien le dio la victoria al Mengao ante el Botafogo y la clasificación a semifinales del Campeonato Carioca.

Erick Pulgar está en estado de Gracia en Brasil. El volante chileno venía de anotar un golazo durante la semana frente al Vitória por el Brasileirao y el domingo volvió a brillar.

El antofagastino le dio la victoria al Flamengo por 2-1 ante el Botafogo para clasificar a semifinales del Campeonato Carioca.

Por eso, el mediocampista nacional se llenó de elogios, entre ellos por parte de su técnico en el mengao, Filipe Luis.

"Mucha gente se fija en el gol que marcan los jugadores, pero yo me fijo en lo que hacen sin el balón. Lo que hace es increíble. Pulgar es un monstruo", resaltó el adiestrador.

"Me alegra verlo recompensado con goles, pero lo más importante es el sacrificio que hace por el equipo. Hace que el equipo mejore", añadió el DT.