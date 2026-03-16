DT de Limache y clave para alcanzar el liderato: "Hicimos un partido perfecto"

Futbol, Cobresal vs Deportes Limache. Fecha 7, campeonato nacional 2026. Los jugadores de Deportes Limache celebran durante el partido de primera division contra Cobresal realizado en el estadio El Cobre de El Salvador, Chile. 15/03/2026 Oscar - OSCAR TELLO/PHOTOSPORT

Santiago 16 Mar. (ATON) -

Víctor Rivero se refirió a la fórmula para poder ganar por primera vez a Cobresal en el estadio El Cobre de El Salvador.

Si bien todavía puede ser superado por Colo Colo, Deportes Limache alcanzó parcialmente el liderato del Campeonato Nacional 2026 tras golear por 5-2 a Cobresal en El Salvador.

El técnico del cuadro "tomatero", Víctor Rivero, manifestó su total satisfacción por la victoria ante el conjunto "minero" en calidad de visita.

"Por primera vez también ganamos de altura, a pesar de que hemos solo jugado dos veces acá. El año pasado nosotros en el último partido recién ganamos de visita en el campeonato y ahora ya ganamos, recuperando los puntos que perdimos con Everton", expresó el adiestrador.

Además, explicó la decisión para cambiar a algunas de sus figuras para afrontar el duelo en el norte: "Es la satisfacción de haber hecho un partido perfecto, no solamente de concretar los cinco goles, sino del trabajo en equipo. Hoy sí teníamos un plan de juego inicial, que era el ingreso de Arturia por Sosa y de Misa Llantén por Pinares y los muchachos lo llevaron a la perfección, entendiendo que después necesitábamos esa claridad que te puede dar César. Los muchachos hicieron un partido muy inteligente".

"Aquí no hay dosificación, no nos guardamos nada, pero sí era tener un recambio para tener una frescura no solamente física, sino también táctica una vez que se empieza a sentir el desgaste. Ante la pérdida armábamos dos líneas de cuatro y dejábamos líder a los centrales para quedar posicionados y que no jugara libre el volante de contención, ese desgaste fue muy importante", sentenció Rivero.

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