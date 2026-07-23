DT de Limache: "Llegamos de buena forma ante el rival más fuerte del Campeonato"

Futbol, Everton vs Deportes Limache Fecha 3, Copa de la Liga 2026. El entrenador de Deportes Limache, Victor Rivero durante el partido de Copa de la Liga contra Everton disputado en el estadio Sausalito de Vina del Mar, Chile. 31/03/2026 Sebastian - SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

Santiago 23 Jul. (ATON) -

Víctor Rivero, técnico del cuadro "tomatero", anticipó la visita de este viernes ante el líder Colo Colo en el estadio Monumental, por el inicio de la segunda rueda del Torneo Nacional.

Deportes Limache iniciará la segunda rueda del Campeonato Nacional 2026 con un duro desafío, pues visitará este viernes al líder Colo Colo, a las 20:30 horas en el estadio Monumental, por la 16° fecha.

Pese a la complicada tarea de enfrentar al sólido puntero, el técnico del cuadro "tomatero", Víctor Rivero, se mostró optimista.

"Creo que llegamos de buena forma a este partido con el rival más fuerte del Campeonato. Necesitábamos que el primer semestre terminara por las lesiones y la cantidad de partidos que tuvimos que jugar. Tuvimos un buen arranque y después sufrimos por el plantel corto que teníamos. Después entendimos que, más que reforzarnos, teníamos que aumentar el plantel. Las cinco incorporaciones llegaron con bastante tiempo de anticipación", expresó el adiestrador.

Además, realizó una comparación sobre cómo llegan ambos elencos respecto a la primera rueda: "Los dos equipos han cambiado bastante. Colo Colo logró una solidez defensiva que lo transformó en un equipo fuerte y el más regular del semestre. Nosotros perdimos ese equilibrio, lamentablemente, después de la lesión de Ramón Martínez, y por eso incorporamos jugadores para recuperarlo y volver a generar peligro".

Por último, sobre los objetivos del club en este segundo semestre, Rivero sostuvo: "Con la mayor de las motivaciones que nos permitan llevar a Limache a un torneo internacional".