DT de O'Higgins: "Estuvimos a nada, me da una bronca enorme"

Futbol, O’Higgins vs Boca Juniors, Playoff Octavos, Conmebol Sudamericana 2026 El entrenador de O’Higgins Lucas Bovaglio es fotografiado durante el partido de Playoff Octavos de Conmebol Sudamericana contra Boca Juniors disputado en el Estadio Codelco - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Santiago 31 Jul. (ATON) -

Lucas Bovaglio manifestó todo su dolor por la derrota frente a Boca Juniors mediante lanzamientos penales quedó al cuadro celeste eliminado en los playoffs de la Copa Sudamericana.

O'Higgins rozó la hazaña. El cuadro celeste derrotó por 1-0 a Boca Juniors en el tiempo reglamentario en el estadio El Teniente de Rancagua y forzó los penales, pero cayó por 4-3 en la definición desde los doce pasos y se despidió de la Copa Sudamericana.

Tras el cotejo, el técnico del conjunto rancagüino, Lucas Bovaglio, manifestó toda su desazón por la eliminación en el torneo internacional.

"Estuvimos a nada. Me da una bronca, una bronca enorme, que no haya tenido un final feliz esta historia, pero es fútbol y pasó. Pero ganamos el partido, enfrente había jugadores de la selección de Argentina, de otros países. Estuvimos ahí. La verdad es que no me voy a cansar de decirlo. Siento un profundo orgullo por lo que estos chicos dan y ojalá que el destino nos de un guiño y les permita ganar algo porque se lo merecen", expresó el DT en conferencia de prensa.

"La sensación es de un profundo orgullo con este grupo de jugadores. Sabíamos que iba a ser difícil. Sin embargo, hicimos un buen partido, nos pusimos arriba, tuvimos como para aumentar la diferencia, después en los penales no nos tocó. Más allá del dolor que uno tiene, lo que le dije a los muchachos es que siento un profundo orgullo, cómo se entregan, el compromiso; es un placer entrenar este grupo de jugadores. Boca es un rival durísimo, no te da tantas oportunidades. Teníamos que ganar el partido, lo hicimos y en los penales no pudo ser. Si teníamos que caer, era de esta forma, dando todo y yendo para adelante", añadió.