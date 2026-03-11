DT de O'Higgins y revancha ante Tolima: "Llegamos bien, como queríamos llegar"

Futbol, O’Higgins vs Club Deportes Tolima, Tercera Fase, Conmebol Libertadores 2026 El entrenador de O’Higgins Lucas Bovaglio es fotografiado durante el partido de Conmebol Libertadores contra Club Deportes Tolima disputado en el Estadio Codelco El - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Santiago 11 Mar. (ATON) -

Lucas Bovaglio anticipó el duelo de este miércoles ante los cafetaleros en Colombia, donde el cuadro celeste buscará la clasificación a la fase grupal de Copa Libertadores.

O'Higgins buscará este miércoles sellar su paso a la fase grupal de la Copa Libertadores 2026, cuando visite desde las 21:30 horas a Deportes Tolima en Colombia, por la vuelta de la tercera y última etapa previa del torneo continental.

El cuadro celeste llega a la revancha con una mínima ventaja tras la victoria por 1-0 conseguida la semana pasada en la ida en Rancagua, por lo que solamente le basta un empate para sentenciar su clasificación.

En conversación con los canales oficiales del club y la Conmebol, Lucas Bovaglio, técnico del Capo de Provincia, aseguró que su elenco llega con buenas sensaciones para enfrentar a los cafetaleros.

"Creo que en todos los aspectos llegamos bien, en un buen presente futbolístico y con buen rendimiento a nivel local e internacional. Anímicamente, lógicamente estamos fuertes porque los resultados positivos generan una linda energía y un lindo estado de ánimo, que invita a trabajar bien", expresó el DT argentino.

Además, añadió que "el día a día es agradable, y físicamente también. Llegamos con prácticamente todo el plantel a disposición. Si bien en las ultimas semanas nos ha tocado jugar con mucha frecuencia, desde el partico contra la Católica a este contra Tolima llegamos con el tiempo suficientes de recuperación".

Por último, Bovaglio sostuvo: "Siento que a la hora de competir vamos a estar frescos y como queríamos llegar a este partido".