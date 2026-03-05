DT de O'Higgins y triunfo ante Tolima: "No pudimos ampliar la diferencia"

Futbol, O’Higgins vs Club Deportes Tolima, Tercera Fase, Conmebol Libertadores 2026 El entrenador de O’Higgins Lucas Bovaglio es fotografiado durante el partido de Conmebol Libertadores contra Club Deportes Tolima disputado en el Estadio Codelco El - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Santiago 5 Mar. (ATON) -

Lucas Bovaglio valoró la victoria en Rancagua, aunque manifestó su gusto a poco, considerando que los colombianos jugaron gran parte del encuentro con un jugador menos por expulsión y la llave se definirá en suelo cafetalero.

O'Higgins dio el primer golpe a Deportes Tolima al vencer por 1-0 en el estadio El Teniente de Rancagua, por la ida de la tercera y última fase previa de la Copa Libertadores.

Si bien se mostró contento por la victoria, el técnico del cuadro celeste, Lucas Bovaglio, quedó con gusto a poco por haber ganado por la cuenta mínima, considerando que los colombianos jugaron gran parte del encuentro con un jugador menos por expulsión.

"Cuando ya tenían diez jugadores, lamentablemente en ese tiempo no pudimos ampliar la diferencia. Después 10 contra 10, más allá que creo que seguimos siendo superiores, nos costó tener claridad y paciencia a la hora de tener la pelota, pero valoro por sobre todas las cosas que sumamos la victoria que buscábamos y bueno faltan todavía 90 minutos allá en Colombia", expresó el DT del elenco rancagüino.

"Por momentos fuimos claramente dominadores del juego teniendo mucho la pelota y ellos esperando en bloque bajo", añadió el estratego.

Además, agregó: "Valoro haber conseguido el primer objetivo que teníamos hoy que era ganar. Valoro que mantuvimos nuevamente el 0 en nuestro arco, y hay que tener en cuenta el calibre del rival que enfrentamos, un rival que suele hacer mejores partidos en condición de visitantes que de local".

Consignar que O'Higgins y Deportes Tolima definirán la llave el próximo miércoles 11 de marzo a las 21:30 horas en Colombia, y el vencedor clasificará a la fase grupal de Copa Libertadores, mientras que el perdedor irá a la Sudamericana.