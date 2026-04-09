DT de Palestino tras debut en Sudamericana: "Siempre es bueno sumar de visita"

Futbol, Deportivo Riestra vs Palestino Fase de grupos, Copa Sudamericana 2026. El entrenador de Palestino Cristian Munoz es fotografiado durante el partido de copa sudamericana por el grupo F contra Deportivo Riestra disputado en el estadio Nuevo - FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

Santiago 9 Abr. (ATON) -

Cristián Muñoz valoró el empate que consiguió el cuadro árabe ante Deportivo Riestra en Argentina, por el estreno en el torneo internacional.

Palestino rescató un empate sin goles frente a Deportivo Riestra en Buenos Aires, por su debut en la fase grupal de la Copa Sudamericana 2026.

Tras el cotejo, el técnico del cuadro árabe, Cristián Muñoz, valoró la igualdad conseguida en suelo trasandino por el estreno en el torneo internacional.

"Pudimos habernos llevado algo más, pero es importante para lo que viene también en el torneo. Nos vamos contentos por la entrega del equipo. Fue un buen punto", expresó el DT.

Además, la "Nona" reconoció que deben mejorar el nivel ofensivo: "En esta clase de partidos uno tiene que concretar las opciones que se generan. Tuvimos tres ocasiones claras en el primer tiempo, pero no las pudimos completar. Fue un partido durísimo".

También, el adiestrador agregó: "Cuando el cuerpo está cansado, la mente toma peores decisiones. Estábamos cansados del desgaste y no estuvimos finos, pero si no estoy fino, tengo que estar bien defensivamente y en esa fase lo hicimos extraordinariamente bien".

Por último, Muñoz sostuvo: "Lo más importante es ser competitivo cada partido. Hay grandes equipos en el torneo y que han hecho mérito para estar. Este partido nos desgastó mucho, es un buen punto, siempre es bueno sumar de visita. Somos un equipo competitivo dentro del grupo".