DT de Palestino tras eliminar a la U en la Sudamericana: "Fue épico"

Futbol, Universidad de Chile vs Palestino. Primera fase, Copa Sudamericana 2026. El entrenador de Palestino Cristian Munoz celebra la victoria tras el partido de primera fase de la Copa Sudamericana contra Universidad de Chile disputado en el estadio - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 5 Mar. (ATON) -

Cristián Muñoz festejó el agónico triunfo en el Estadio Nacional que le permitió al cuadro árabe clasificar a la fase grupal del torneo internacional.

Palestino le dio un mazazo a Universidad de Chile. El cuadro árabe se impuso por un agónico 2-1 en el Estadio Nacional para avanzar a la fase grupal de la Copa Sudamericana 2026 y dejar a los azules sin participación internacional para el resto del año.

Cristián Muñoz, técnico del conjunto tetracolor, analizó el triunfo, el cual lo calificó de "épico" con el gol de Ian Garguez en los descuentos.

"Me voy contento, hicimos los méritos suficientes. Pero más allá de la clasificación, nuestra forma estuvo por encima de la de ellos. Fue épico lo que hicimos en el último minuto", expresó el DT en conferencia de prensa.

Además, añadió que "el que quedara eliminado iba a ser muy difícil porque son partidos de 100 minutos, no hay un mañana, no hay un segundo partido. Sabíamos que iba a ser así. Les dije a los muchachos que esto era una final que se juega a muerte. Entiendo que para los dos equipos iba a ser así".

También, comparó este encuentro con el disputado por la Liga de Primera, en la tercera fecha: "De acuerdo con eso, el primer partido fue diferente, hoy lo planteamos distinto entendiendo también que ellos nos analizan y nos estudian. Creo que logramos nosotros, en este caso, incomodar por la forma, porque me imaginaba que iban a pensar que jugaríamos con el mismo sistema, lo cambiamos y creo que salió a la perfección".

Por último, Muñoz sostuvo: "Es meritorio por todo lo que hicieron los muchachos y mi cuerpo técnico; hemos trabajado mucho para esto, así que feliz".