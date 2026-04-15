DT de Palestino respondió sobre cánticos de hinchas y su posible salida

Futbol, Palestino vs Montevideo City Torque. Fecha 2, Copa Sudamericana 2026. El entrenador de Palestino Cristian Munoz es fotografiado durante el partido del grupo F de la Copa Sudamericana contra Montevideo City Torque disputado en el estadio Municipal - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 15 Abr. (ATON) -

Cristián Muñoz se refirió a la derrota sufrida ante Montevideo City Torque en La Cisterna por la Copa Sudamericana. Además, el estratego abordó los duros cánticos que recibió por parte de los fanáticos.

Palestino sufrió una dura derrota por 2-0 como local ante Montevideo City Torque, por la segunda fecha de la Copa Sudamericana 2026 y en el estreno internacional del estadio Municipal de La Cisterna.

El cotejo estuvo marcado por los duros cánticos que recibió el técnico del cuadro árabe, Cristián Muñoz, por parte de los hinchas tras el partido. "Oh, la Nona ya se va", se escuchó en el recinto municipal.

En conferencia de prensa, el estratego sostuvo que "fue un partido de situaciones bien específicas. Ellos tuvieron una ocasión en el primer tiempo, nosotros tuvimos una y no la pudimos concretar. Después en el segundo tiempo, creo que nos vimos condicionados por la expulsión, también vino el gol y se nos hizo mucho más complejo el poder ir en busca del empate".

Sobre los cánticos de los fanáticos, la "Nona" Muñoz aseguró que "es entendible. Los que sabemos y estamos en este cargo, entendemos las situaciones y el enojo del hincha. Es normal que se expresen de esa manera. Llevo años en el fútbol y entiendo muy bien cómo funciona esto. Nosotros estábamos esperanzados en hacer un buen partido. Veníamos de dos partidos muy buenos, uno en Argentina y el otro con Limache, y la verdad que hoy nos vamos calientes porque queríamos lograr un triunfo en nuestra casa contra un gran rival y no lo pudimos hacer".

Consultado si es que piensa en una posible salida de la banca, Muñoz respondió: "sabemos que el fútbol es así, es de resultados. Yo creo que todos entendemos cómo funciona. El enojo del hincha es normal. Hay muchos técnicos también que pasan este tipo de situaciones y entendemos que el enojo va a estar. La gente te critica y es así. Nosotros seguimos trabajando y creyendo en el equipo. Hoy día nos faltó chispa, sentimos el cansancio del partido anterior y se nos notó por momentos".

"Semana a semana nos jugamos siempre el puesto. Los resultados son así. Cuando las cosas no se dan, los técnicos tenemos que dejar el cargo. Nosotros seguimos trabajando y entendiendo que el partido siguiente es el que nos va a ir sosteniendo. Si las cosas no siguen funcionando, lo más probable es que no siga el proceso. La autocrítica está y los técnicos somos de resultados. Si las cosas no se dan, somos los primeros en salir y entendemos que el fútbol funciona así", sentenció.