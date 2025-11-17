DT de Perú y nuevo amistoso ante Chile: "Cada partido es una nueva historia"

Futbol, Chile vs Peru Partido amistoso 2025 El jugador de la seleccion chilena Ben Brereton, centro, celebra el gol, durante el partido amistoso disputado en el Estadio Bicentenario de la Florida, Santiago, Chile. 10/10/2025 Felipe - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 17 Nov. (ATON) -

Las selecciones de Chile y Perú se volverán a enfrentar en un amistoso después de haberse medido hace poco más de un mes en La Florida con victoria para la Roja. Esta vez será este martes en Sochi, Rusia, por el cierre de la fecha FIFA de noviembre.

El técnico del cuadro incaico, Manuel Barreto, anticipó el nuevo enfrentamiento ante el elenco nacional, del cual reconoció la importancia, considerando que ambos equipos se encuentran en transición tras quedar fuera del Mundial 2026.

"Tiene toda la razón, solo que algunos meses más tarde. Chile inició un proceso de transición dentro de la eliminatoria, nosotros hace un mes", expresó el DT interino del conjunto del Rímac, en conversación con radio ADN.

"Estamos buscando sumar el universo de jugadores con los que cuenta Perú, hoy por hoy no es suficiente para pelear un cupo al Mundial y que necesitamos sumarlo de cara al 2027, cuando comience la competición oficial", añadió.

Por último, desestimó que sea factor el haber jugado hace poco más de un mes con Chile: "Va a ser un partido característico de eliminatorias sudamericanas. Con Rusia fue más limpio, acá son partidos más cortados, más duros. Esperamos un partido durísimo, como en La Florida. Sirve porque te vas conociendo un poquito, pero después cada partido es una nueva historia".