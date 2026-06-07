DT de la U promete dar la pelea por el título de la Liga de Primera

Futbol, Universidad de Chile vs Audax Italiano Fecha 6, Copa de la Liga 2026. El entrenador de Universidad de Chile Fernando Gago es fotografiado durante el partido de copa de la liga por el grupo D contra Audax Italiano disputado en el estadio Nacional - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 8 Jun. (ATON) -

Fernando Gago pone sus ojos en el torneo regular tras la eliminación en la Copa de la Liga.

Para Universidad de Chile, clasificar a las semifinales de la Copa de la Liga en la última fecha no era tarea fácil.

Y es que los azules no sólo debían derrotar a Audax Italiano sino que esperaban en Unión La Calera cayera en su visita a La Serena.

Finalmente, ni lo uno ni lo otro aconteció, por lo que la U quedó fuera de la Copa.

Fernando Gago, tras el empate ante los audinos (2-2) señaló que por momentos no jugamos como pretendemos y como queremos. Ya en el primer tiempo sabíamos el resultado de la otra cancha, hubo ansiedad para saltarse las construcciones en el juego, el apresuramiento por querer ganar nos llevó a confundirnos .

El adiestrador no quiso profundizar en torno a la molestia que manifestaron los hinchas azules tras consumarse la eliminación. Hablar con el sentimiento del hincha es algo que no lo vas a entender ni yo voy a opinar lo que piensan. Tenemos que generar una identidad de juego y generar resultados (...) Presión siempre va a haber, debe haber ganas de querer ganar. Hay que seguir trabajando, no hay otra solución , dijo el DT.

Fernando Gago profundizó en cuanto los objetivos que tiene con la U. El objetivo que tenemos ahora es llegar hasta la última fecha de la Liga con posibilidades de ser campeón. Esa es la meta a partir de ahora, trabajar para que en cada competencia estemos peleando el título .