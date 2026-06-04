DT de RD Congo se desentiende de la negativa española a recibir duelo con Chile

Futbol, Entrenamiento seleccion chilena. Entrenamiento de la seleccion chilena previo a los partidos amistosos contra Portugal y Republica Democratica del Congo. Complejo Deportivo Juan Pinto Duran Santiago, Chile. 26/05/2026 Dragomir - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 4 Jun. (ATON) -

El francés Sébastien Desabre afirmó que al menos por el momento no está sobre la mesa la posibilidad de cancelar definitivamente el amistoso.

Sébastien Desabre, director técnico de la selección de República Democrática del Congo, se plantó ante la negativa de las autoridades de la ciudad española de La Línea de la Concepción para albergar el amistoso ante Chile, programado para el próximo martes.

Tras el empate sin goles con Dinamarca, el estratego francés subrayó que "jugaremos contra Chile porque ambos equipos quieren enfrentarse, incluso a puerta cerrada en España. Por el momento, no hemos hablado de cancelar el partido".

Mientras las federaciones de ambos países resuelven las alternativas para que el encuentro se lleve a cabo, el ministro congoleño de Comunicación y portavoz del Gobierno, Patrick Muyaya, expresó su molestia en una rueda de prensa virtual organizada por la Organización Mundial de la Salud.

En la instancia, el secretaria de Estado planteó que "estamos teniendo serios problemas con las autoridades españolas porque han decidido que el segundo partido que debería jugar nuestra selección nacional (...) no pueden jugarlo por el ébola".

"Creo que todos nuestros jugadores no juegan en Kinsasa ni en la República Democrática del Congo, todos ellos llevan unas tres semanas en algún lugar de Bélgica concentrándose en la preparación del Mundial, por lo que este tipo de decisión puede suponer discriminación", complementó.

Es importante consignar que uno de los escenarios que se han planteado es que el compromiso se dispute sin público en las tribunas.