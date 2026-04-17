DT de la Roja Sub 17 tras clasificar al Mundial: "Hay un proyecto formativo"

Chile.- DT de la Roja Sub 17: "Teníamos mucha ilusión de poder acercarnos al Mundial" - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 17 Abr. (ATON) -

Ariel Leporati manifestó su satisfacción tras la goleada a Bolivia para sellar la clasificación a la cita planetaria de la categoría de Qatar. Además, se mostró muy ilusionado con el futuro.

La Selección chilena Sub 17 sacó la tarea adelante y goleó por 4-0 a Bolivia, por los playoffs del Sudamericano, y selló su clasificación al Mundial de Qatar que se disputará en noviembre próximo y que será la segunda cita planetaria de la categoría consecutiva para la Roja.

Tras lograr el objetivo, el técnico del combinado nacional, Ariel Leporati, manifestó su satisfacción, considerando la dificultad del desafío.

"El Sudamericano iba a ser así, sabíamos que teníamos que trabajar muy duro. Estábamos en un grupo muy parejo y obviamente nos hubiese gustado clasificarnos primero. Pero hoy teníamos una final y la preparamos muy bien. Los jugadores estuvieron al límite dando el máximo. Fue un buen partido y conseguimos la clasificación al Mundial que tanto queríamos. Tuvimos por fin un partido redondo en el que te sale todo. Necesitábamos un partido así en el Sudamericano, Bolivia era un rival peligroso, con esa seriedad tomamos el partido y nos resultó", expresó el DT en conversación con la Federación de Fútbol de Chile.

Además, se mostró ilusionado con el futuro: "Hay un proyecto formativo en el fútbol chileno que lleva unos años y está tomando forma. No es conseguir resultados de la noche a la mañana, hay que tener calma como en la vida misma. Nos estamos alineando todas las partes, falta mucho trabajo aún, pero los que amamos el fútbol y este país queremos volver a estar en los mejores lugares de Sudamérica. Eso requiere un proceso y es lo que estamos haciendo con estas categorías".

En la misma línea, agregó: "Era muy importante clasificar al Mundial. Ir a un Mundial en estas categorías significa que los clubes van a hacer más por sus jugadores y que tendrán más vitrina. Es un círculo virtuoso que ayuda a que los jugadores lleguen a Europa. Era un paso importante y estamos contentos. El desafío ahora es mayor, no sólo por el Mundial, sino por lo que se les viene en la carrera a estos jóvenes. No es quedarse sólo con esto, es seguir mejorando y potenciarse. Es un desafío difícil, pero estamos convencidos que tomarán el mensaje para ser jugadores de elite".