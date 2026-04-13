DT de la Roja Sub 17: "Teníamos mucha ilusión de poder acercarnos al Mundial"

Chile.- "No éramos los peores hace dos días, ni ahora los mejores por ganar" - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 13 Abr. (ATON) -

Ariel Leporati lamentó la derrota sufrida ante Ecuador, por la última fecha del Grupo A del Sudamericano de Paraguay y que le significará al combinado nacional jugar un playoff ante Bolivia por un cupo al Mundial.

La Selección chilena Sub 17 sufrió un duro golpe. La Roja juvenil cayó la noche del domingo por un claro 3-1 ante Ecuador, por la última fecha del Grupo A del Sudamericano que se disputa en Paraguay, por lo que tendrá que jugar un playoff ante Bolivia para lograr un cupo al Mundial de la categoría en Qatar.

Tras la derrota, el técnico del combinado nacional, Ariel Leporati, se quejó por el estado de la cancha y la lluvia en Ypané.

"La verdad que estamos bastante apenados por el resultado del partido. Teníamos mucha ilusión de poder acercarnos al Mundial. Las condiciones climáticas efectivamente afectan en el juego, pero al final es para los dos iguales", expresó el DT.

"Ecuador lo supo manejar mejor, sobre todo el primer tiempo. A nosotros nos costó adaptarnos, mucho más de la cuenta, y bueno, nos encontramos perdiendo 2-0 en el entretiempo", añadió.

Sobre el duelo del miércoles ante Bolivia por el playoff, el estratego sostuvo: "Bolivia ha hecho un gran Sudamericano. Nosotros los enfrentamos antes de venirnos, jugamos dos partidos en Santiago, así que es un rival que conocemos. Pero bueno, ambos vamos a tener toda la ilusión y las ganas de poder clasificar en ese partido al Mundial, así que va a ser una verdadera final y vamos a hacer todo lo posible para conseguir el cupo el día miércoles".