DT de Rusia adelantó que arquero no estará ante Chile tras error frente a Perú

Santiago 13 Nov. (ATON) -

La Selección chilena ya trabaja en Rusia para afrontar los amistosos de esta fecha FIFA de noviembre, donde el sábado se medirá con la selección local y el próximo martes contra Perú.

Los dueños de casa llegarán algo golpeados después del empate a 1 del miércoles ante los incaicos, debido a que tendrán una sensible baja ante la Roja.

Se trata del arquero Matvéi Safónov, quien milita en el Paris Saint-Germain de Francia y quien cometió un grosero error en la igualdad ante los del Rímac.

El técnico de Rusia, Valery Karpin, confirmó que el golero no estará presente ante Chile, al expresar: "Safónov se irá de la concentración. Veremos cómo se encuentra cada uno y si habrán más jugadores que dejen la concentración. Hay algunos con golpes y está la duda sobre Vakhaniya, que podría ser más complicado. En ese caso, sin duda se irá. Pero no puedo decirlo por ahora".

Consignar que el amistoso entre los locales y la Roja está programado para las 12:00 horas chilena de este sábado en el estadio Olímpico de Sochi.